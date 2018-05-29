"Киевпастранс" с начала года установил 46 остановочных павильонов ожидания

Оборудовано 4 информационных табло

С начала года КП "Киевпастранс" было установлено 46 остановочных павильонов ожидания современного типа из закаленного стекла, осовременено навигацию с перечнем маршрутов и их схемами, оборудовано 4 информационных табло, которые информируют о времени прибытия того или иного маршрута. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Также согласно обновленным Правилам дорожного движения, вместе с дорожными службами города начата комплексная замена информационно-указательных знаков и нанесения дорожной разметки, которые обозначают границы остановки общественного транспорта.

По состоянию на сегодня, во время выполнения ремонтных работ на улице Елены Телиги и проспекте Павла Тычины, ответственные службы КП "Киевпастранс" уже выполнили закладку бетонного основания под остановочные комплексы в количестве 10 и 5 единиц соответственно.

Кроме этого, запланированы ремонтные работы на улице Академика Заболотного и бульваре Академика Вернадского, где предприятие обустроит 12 и 9 остановочных павильонов.

КП "Киевпастранс" сотрудничает с дорожными службами города и синхронно приобщается к работе по капитальным ремонтам дорог и тротуаров, осуществляя замену физически устаревших конструкций для ожидания транспорта и обустройства новых. В общем, в Киеве уже переоборудовано 145 остановок.

Как отметили в КП "Киевпастранс", современный павильон ожидания обеспечивает пассажиров общественного транспорта защитой от ветра, дождя и снега. При этом полностью сохраняя обзорность для подъезжающего транспорта.

Кроме этого, на боковых панелях комплекса размещена современная навигация с перечнем маршрутов и карту местности с возможностью пересадки на другой вид транспорта. В соответствии с поставленными предприятием технических требований, подъезды к остановкам занижают для более комфортного передвижения маломобильных пассажиров.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированную остановку "Ул. Генерала Потапова" на Борщаговской линии скоростного трамвая.

"За последние годы мы увеличили бюджет города почти в два раза. И эти средства мы вкладываем в инфраструктуру столицы и закупку современного транспорта. В частности, за последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев. И в этом году в обновление общественного транспорта будет продолжаться", – заявил Кличко.