"Київпастранс" з початку року встановив 46 зупинкових павільйонів очікування

Обладнано 4 інформаційних табло

Із початку року КП "Київпастранс" було встановлено 46 зупинкових павільйонів очікування сучасного типу з гартованого скла, осучаснено навігацію з переліком маршрутів та їх схемами, обладнано 4 інформаційних табло, які інформують про час прибуття того чи іншого маршруту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Також відповідно до оновлених Правил дорожнього руху, разом із дорожніми службами міста розпочата комплексна заміна інформаційно-вказівних знаків та нанесення дорожньої розмітки, які позначають межі зупинки громадського транспорту.

Станом на сьогодні, під час виконання ремонтних робіт на вулиці Олени Теліги та проспекті Павла Тичини, відповідальні служби КП "Київпастранс" уже виконали закладання бетонної основи під зупинкові комплекси у кількості 10 та 5 одиниць відповідно.

Крім цього, заплановані ремонтні роботи на вулиці Академіка Заболотного та бульварі Академіка Вернадського, де підприємство облаштує 12 та 9 зупинкових павільйонів.

КП "Київпастранс" співпрацює з дорожніми службами міста та синхронно долучається до роботи з капітальних ремонтів доріг та тротуарів, здійснюючи заміну фізично застарілих конструкцій для очікування транспорту та облаштування нових. Загалом, у Києві вже переобладнано 145 зупинок.

Як зауважили у КП "Київпастранс", сучасний павільйон очікування забезпечує пасажирів громадського транспорту захистом від вітру, дощу та снігу. При цьому повністю зберігаючи оглядовість для під’їжджаючого транспорту.

Крім цього, на бокових панелях комплексу розміщено сучасну навігацію з переліком маршрутів та карту місцевості з можливостями пересадки на інший вид транспорту. Відповідно до поставлених підприємством технічних вимог, під’їзди до зупинок занижують для більш комфортного пересування маломобільних пасажирів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко відкрив капітально відремонтовану зупинку "Вул. Генерала Потапова" на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

"За останні роки ми збільшили бюджет міста майже в два рази. І ці кошти ми вкладаємо в інфраструктуру столиці і закупівлю сучасного транспорту. Зокрема, за останніх два роки було закуплено 100 нових сучасних автобусів, 17 тролейбусів і 45 трамваїв. І цього року оновлення громадського транспорту триватиме", – заявив Кличко.