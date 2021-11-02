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Под Киевом застройщика подстанции "Западная" обвинили на коррупционной схеме

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 12:43
Под Киевом застройщика подстанции "Западная" обвинили на коррупционной схеме Фото: строительство подстанции "Западная" (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Наталия Гурковская

В марте 2021 года "Укрэнерго" анонсировало строительство подстанции 330 кВ "Западная" вблизи Киева за средства Европейского банка реконструкции и развития, строительство оценили в 32 млн долларов, а завершить его должны в октябре 2022 года. При этом в договоре на аренду земли для строительства подстанции была обнаружена коррупционная составляющая.

Об этом говорится в статье РБК-Украина.

Так, компания "Укрэнерго" получила в аренду земельный участок площадью 6 га у садового общества "Тополя" (территория Гореницкого сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области). Журналисты нашли интересную деталь в договоре - "Укрэнерго" обязано обеспечить подключение к подстанции электроустановки ООО "Садовое Общество Тополя" или любых третьих лиц в пределах мощности 30 МВт, хотя у государственной компании таких обязательств по закону нет.

"Лишь представьте, стоимость подключения 30 МВт на сегодняшний день в данной местности составляет более 400 млн грнн и эти деньги государственная компания фактически дарит", - отмечают журналисты.

По данным издания, единственным учредителем и бенефициарным владельцем ООО "Садовое Общество Тополя" (идентификационный код юридического лица 36107091) является киевлянин Кулагин Алексей Владимирович. Согласно информации из Youcontrol Алексей Кулагин с 2005 года соучредитель и генеральный директор ООО "ОМОКС", возглавляющее группу из 12 компаний-партнеров, реализующих строительство жилого комплекса "Чайка", отметили журналисты.

Справочно в материале указывают, что земля принадлежащая ООО "Садовое Общество Тополя" - это 23 га, 6 из них отдали под подстанцию, говорят, что на остальных 17 га Кулагин планирует построить коттеджный городок.

"Как вы думаете чем будет питаться этот коттеджный городок? И вряд ли жильцы домов получат электроэнергию бесплатно, скорее всего они будут платить за нее, но не государству, а Кулагину. Кстати, дорогу, которая будет вести в будущий городок, тоже застройщик рассчитывает получить даром - потому что ее строят за государственные средства для подстанции. Вот такие подарки делают чиновники "простому" бизнесмену за государственные средства", - пишет издание.

Подробнее о строительстве подстанции - читайте в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго
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