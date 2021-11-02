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Під Києвом забудовника підстанції "Західна" звинуватили на корупційній схемі

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 12:43
Під Києвом забудовника підстанції "Західна" звинуватили на корупційній схемі Фото: будівництво підстанції "Західна" (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Наталія Гурковська

У березні 2021 року "Укренерго" анонсувало будівництво підстанції 330 кВ "Західна" поблизу Києва за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, будівництво оцінили у 32 млн доларів, а завершити його мають у жовтні 2022 року. При цьому у договорі на оренду землі для будівництва підстанції виявили корупційну складову.

Про це йдеться в статті РБК-Україна.

Так, компанія "Укренерго" отримала в оренду земельну ділянку площею 6 га у садового товариства "Тополі" (територія Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області). Журналісти віднайшли цікаву деталь у договорі - "Укренерго" зобов’язано забезпечити підключення до підстанції електроустановки ТОВ "Садове Товариство Тополі" або будь-яких третіх осіб в межах потужності 30 МВт, хоча у державної компанії таких зобов'язань згідно з законом немає.

"Лише уявіть, вартість підключення 30 МВт на сьогодні в даній місцевості становить понад 400 мільйонів гривень і ці гроші державна компанія фактично дарує", - відмічають журналісти.

За даними видання, єдиним засновником та бенефіціарним власником ТОВ "Садове Товариство Тополі" (ідентифікаційний код юридичної особи 36107091) є киянин Кулагін Олексій Володимирович. Згідно з інформацією з Youcontrol Олексій Кулагін з 2005 року співзасновник і генеральний директор ТОВ "ОМОКС", яке очолює групу з 12 компаній-партнерів, що реалізують будівництво житлового комплексу "Чайка", зазначили журналісти.

Довідково у матеріалі вказують, що земля яка належить ТОВ "Садове Товариство Тополі" - це 23 га, 6 з них віддали під підстанцію, подейкують, що на решті 17 га Кулагін планує побудувати котеджне містечко.

"Як ви думаєте чим буде живитися це котеджне містечко? І навряд чи мешканці будинків отримають електроенергію безкоштовно, скоріш за все вони будуть платити за неї, але не державі, а Кулагіну. До речі, дорогу, яка буде вести до майбутнього містечка, теж забудовник розраховує отримати даром - бо її будують державним коштом для підстанції. Ось такі подарунки роблять посадовці "простому" бізнесмену за державні кошти", - пише видання.

Докладніше про будівництво підстанції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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