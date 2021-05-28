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Под Киевом из зала суда сбежал подозреваемый. Полиция объявила розыск

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 28 мая, из зала Ирпенского городского суда сбежал уроженец Азербайджана Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Оглы. Правоохранители уже разыскивают беглеца в районах вокруг Киева.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах Киевской области сейчас проводится специальная полицейская операция. На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.

"Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные брюки. Если вы владеете информацией относительно места нахождения данного гражданина просим немедленно сообщать по номеру телефона (04597) 613 35 или на спецлинию 102", - заявили в полиции.

Фото: разыскиваемый мужчина

Напомним, сегодня в Киеве полицейский спецназ задержал стрелявшего по прохожим из окна квартиры. Мужчина успел забаррикадироваться и угрожал покончить с собой, но после переговоров сдался.

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