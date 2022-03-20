Под Киевом вражеские силы взорвали пожарную автоцистерну. Пострадало 8 спасателей

Российские вражеские силы взорвали пожарный автомобиль в селе Новые Петровцы, что неподалеку от Киева. В результате взрыва пострадали 8 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В результате взрыва пострадали 8 спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Травмированных бойцов госпитализировали. Всем была оказана необходимая квалифицированная помощь.

Отмечается, что 19 марта бригада спасателей тушила пожар возле Новых Петровцев. На пути к месту заправки пожарная автоцистерна подорвалась на взрывном устройстве.

Напомним, вчера в Киеве наблюдался смог. Одной из причин этого стал пожар на свалке возле села Новые Петровцы. Также было зарегистрировано несколько пожаров в экосистемах.

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