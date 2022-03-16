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Под Киевом убита украинская журналистка Fox News

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Среда 16 марта 2022 00:06
Под Киевом убита украинская журналистка Fox News Александра Кувшинова (Фото: newsmaker.md)
Автор: Константин Широкун

Украинская журналистка Александра Кувшинова, работавшая консультантом Fox News в Украине, погибла в результате нападения. Ей было всего 24 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Александра Кувшинова, работавшая консультантом Fox News, была убита вместе с оператором Пьером Закревски в Горенке, под Киевом. Их автомобиль расстреляли российские оккупанты.

"Журналистка Александра Кувшинова была убита вместе с нашим оператором Пьером Закревски. Их автомобиль был поражен встречным огнем", - говорится в сообщении генерального директора Fox News Media Сюзанны Скотт. По словам коллег, Саше было всего 24 года, и она работала консультантом телеканала в Украине. Она помогала экипажам Fox News ориентироваться в Киеве и его окрестностях, собирая информацию и общаясь с источниками..

Украинская журналистка Александра Кувшинова работала с командой Fox News с начала вторжения России в Украину. Ранее Сюзанна Скотт сообщала, что погиб оператор Fox News Пьер Закревски. Их машину расстреляли российские военные в Горенке под Киевом.

Напомним, ранее мы писали о том, что добровольцы ТрО будут признаваться теперь ветеранами войны.

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