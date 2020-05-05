Под Киевом со штурмом задержали россиянина за грабежи и угрозы взрыва

В Киевской области со штурмом задержали россиянина, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сообщается, что в селе Святопетровское неизвестный отобрал мобильные телефоны у трех человек, а одной из пострадавших угрожал при этом ножом. После двух грабежей и разбойного нападения он забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку. Он также не шел на контакт и отказывался и вести переговоры с правоохранителями.

"Спецназовцы штурмовали квартиру и задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

Фото: задержание нападавшего (npu.gov.ua)

При обыске изъяли один похищенных из телефонов, нож и другие вещественные доказательства. По данному факту открыто несколько уголовных дел, о задержании сообщили посольству Российской Федерации и МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев. Хулигана задержали в ходе штурма после того, как он забаррикадировался в доме.