Под Киевом разоблачили очередной работающий зал с азартными играми

Заведение работало на территории Софиевской Борщаговки
В Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность очередного зала азартных игр. Он работал на территории Софиевской Борщаговки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Как отмечается, о подпольно действующем игорном заведении полиции анонимно сообщила женщина.
"В ходе проверки информация подтвердилась. В помещении правоохранители провели неотложный обыск. Из заведения изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игровой сфере. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество", - говорится в сообщении.
На данный момент продолжаются следственные действия для установления причастных к незаконному игорному бизнесу.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тараща Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность зала азартных игр. Силовики изъяли имущество для предоставления услуг в азартной сфере.
Еще ранее в Киеве правоохранители разоблачили салон азартных игр на Голосеевском проспекте. Полиция обнаружила и изъяла двенадцать комплектов для игорного бизнеса.
Автор: Майксим Зайченко