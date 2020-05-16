Под Киевом разоблачили очередной работающий зал с азартными играми

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Заведение работало на территории Софиевской Борщаговки

В Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность очередного зала азартных игр. Он работал на территории Софиевской Борщаговки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, о подпольно действующем игорном заведении полиции анонимно сообщила женщина.

"В ходе проверки информация подтвердилась. В помещении правоохранители провели неотложный обыск. Из заведения изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игровой сфере. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются следственные действия для установления причастных к незаконному игорному бизнесу.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тараща Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность зала азартных игр. Силовики изъяли имущество для предоставления услуг в азартной сфере.

Еще ранее в Киеве правоохранители разоблачили салон азартных игр на Голосеевском проспекте. Полиция обнаружила и изъяла двенадцать комплектов для игорного бизнеса.

Автор: Майксим Зайченко