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Под Киевом разоблачили криптоферму. Украла электричество на 3,5 млн гривен

Автор: Иванна Шовкун

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачила подпольную криптоферму. Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствием установлено, что преступной деятельностью занимались трое жителей Киевской области. Для майнинга криптовалют они арендовали аграрное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование.

Злоумышленники подключались к электроподстанции в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 3,5 млн гривен.

Сотрудники СБУ провели обыски в аграрном помещении, где нашли и изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн гривен.

Фото: под Киевом разоблачили криптоферму (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц.

СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Черкасской области крупную подпольную криптоферму. Преступники похищали электроэнергию в промышленных масштабах.

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Служба безопасности Украины