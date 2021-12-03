Под Киевом разоблачили криптоферму. Украла электричество на 3,5 млн гривен

Следствием установлено, что преступной деятельностью занимались трое жителей Киевской области. Для майнинга криптовалют они арендовали аграрное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование.

Злоумышленники подключались к электроподстанции в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы. Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 3,5 млн гривен.

Сотрудники СБУ провели обыски в аграрном помещении, где нашли и изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн гривен.

Фото: под Киевом разоблачили криптоферму (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц.

СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба.