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Под Киевом построят новый детсад на 280 мест

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Киев, Понедельник 17 января 2022 13:22
Под Киевом построят новый детсад на 280 мест Фото: под Киевом построят новый детсад на 280 мест (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Гатное Киевской области в этом году будет построен новый детский сад для 280 малышей. Сад возводится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Поскольку население пристоличного региона быстро увеличивается, существует постоянная потребность в усовершенствовании социальной инфраструктуры. Мы работаем над этим, среди прочего расширяем сеть наших образовательных учреждений. Следовательно, в этом году будем заниматься строительством пяти детсадов в разных населенных пунктах Киевщины. Один из них будет находиться именно в Гатном", - сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Всего в Киевской области в этом году благодаря открытию новых детских садов планируют создать 700 дополнительных мест для дошкольников.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже построено и отремонтировано более 150 детских садов, а будет еще 300.

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