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Під Києвом збудують новий садочок на 280 місць

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 13:22
Під Києвом збудують новий садочок на 280 місць Фото: під Києвом збудують новий садочок на 280 місць (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Гатне Київської області цього року буде збудовано новий дитячий садок для 280 малюків. Садочок зводиться у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

"Оскільки населення пристоличного регіону швидко збільшується, існує постійна потреба у вдосконаленні соціальної інфраструктури. Ми працюємо над цим, з-поміж іншого розширюємо мережу наших освітніх закладів. Відтак цьогоріч будемо займатися будівництвом п’яти дитсадків у різних населених пунктах Київщини. Один із них буде знаходитись саме в Гатному", - повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

Загалом на Київщині цього року завдяки відкриттю нових дитячих садочків планують створити 700 додаткових місць для дошкільнят.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже збудовано та відремонтовано понад 150 дитячих садків, а буде ще 300.

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Велике будівництво
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