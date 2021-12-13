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Под Киевом в подпольном цеху изготавливали взрывчатку

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению взрывчатки и оружия. Там обнаружили взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Силовики установили, что "бизнес" организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Он оборудовал подпольную оружейницу на территории собственного дома в одном из населенных пунктов рядом с Киевом.

По предварительным данным, готовую продукцию он продавал в криминальных кругах, где имел связи. Потому праволохранители проверяют, возможное использование взрывчатки и оружия из цеха для совершения терактов.

Сотрудники СБУ также провели обыски по месту жительства злоумышленника. Там нашли большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, боевые гранаты, 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями, почти 2 тысячи патронов разного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, станковое и специализированное лабораторное оборудование. Все эти предметы изъяли и направили на экспертизу.

Фото: под Киевом разоблачили подпольный цех по изготовлению взрывчатки и оружия (ssu.gov.ua)

Злоумышленнику планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области ликвидировали канал контрабандного вывоза пороха за границу. Преступники пытались перевезти в Россию около 20 кг взрывчатого вещества под видом тонера для принтера.

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Служба безопасности Украины