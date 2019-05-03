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Под Киевом ограбили дом нардепа Пинзеника

Новости » Происшествия    03.05.2019 - 11:50
Под Киевом ограбили дом нардепа Пинзеника
Фото: Павел Пинзеник (ДОСЬЕ)

Факт ограбления подтвердил источник в полиции

Несколько неизвестных лиц ограбили дом народного депутата Павла Пинзеника. Соответствующую информацию в комментарии РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, источник в правоохранительных органах подтвердил ограбление дома народного депутата Пензеника.

"Произошло ограбление дома народного депутата Павла Пинзеника. Это действительно так", - сообщил источник.

Напомним, как ранее сообщал Styler, в Святошинском районе Киева в ночь с 12 на 13 апреля группа неизвестных обокрали известного журналиста. Неизвестные мужчины подмешали в напиток журналиста клофелин, после чего ограбили.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе на сумму около 5 млн гривен. Четверо нападавших 14 марта ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен.

Кроме того, в одном из сел Криничанского района Днепропетровской области во время ограбления неизвестные убили местного депутата. По данным полиции, вечером 21 декабря группа неизвестных проникла в частный дом. Грабители связали хозяина дома, его жену и дочь. В ходе ограбления один из нападавших нанес депутату удар ножом.

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