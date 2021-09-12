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Под Киевом найден мертвым судья Печерского суда

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Украина, Воскресенье 12 сентября 2021 12:26
Под Киевом найден мертвым судья Печерского суда Фото: судья Виталий Писанец (pc.ki.court.gov.ua)
Автор: Александр Белоус, Олег Черныш

В с. Погребы (Броварской район) найден мертвым судья Виталий Писанец. Дело ведет Государственное бюро расследований.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службы полиции Киевской области.

"Мы подтверждаем информацию о гибели судьи Писанца в Погребах Броварского района", - сообщили в полиции.

В пресс службе областной полиции заявили, что не могут сообщить подробности гибели судьи, потому что дело ведет ГБР.

"Нашу следственно-оперативную группу не пустили даже на место происшествия", - подчеркнули в пресс службе.

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