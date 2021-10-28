Под Киевом мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой
В Василькове (Киевская область) мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
36-летний мужчина ночью пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой, вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на нее.
Медработница вовремя сориентировалась, закрыла дверь и вызвала полицию.
Правоохранители прибыли на место происшествия, задержали злоумышленника и изъяли оружие, которое он пытался тщательно скрыть. Незадолго до инцидента в больнице, выпивший мужчина ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, чтобы те доставили в больницу его жену.
За содеянное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.