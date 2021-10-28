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Под Киевом мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой

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Васильков, Четверг 28 октября 2021 10:15
Под Киевом мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой Фото: под Киевом мужчина с пистолетом ворвался в больницу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Василькове (Киевская область) мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

36-летний мужчина ночью пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой, вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на нее.

Медработница вовремя сориентировалась, закрыла дверь и вызвала полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия, задержали злоумышленника и изъяли оружие, которое он пытался тщательно скрыть. Незадолго до инцидента в больнице, выпивший мужчина ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, чтобы те доставили в больницу его жену.

За содеянное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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