Під Києвом чоловік з пістолетом увірвався в лікарню і погрожував розправою

У Василькові (Київська область) чоловік з пістолетом увірвався в лікарню і погрожував розправою. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України .

36-річний чоловік вночі прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні і після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на неї.

Медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері та викликала поліцію.

Правоохоронці прибули на місце події, затримали зловмисника та вилучили зброю, яку він намагався ретельно приховати. Незадовго до інциденту в лікарні, чоловік напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину.

За скоєне зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.