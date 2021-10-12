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Під Києвом чоловік у камуфляжі розстріляв авто з родиною. Є поранений

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Софіївська Борщагівка, Вівторок 12 жовтня 2021 15:00
Під Києвом чоловік у камуфляжі розстріляв авто з родиною. Є поранений Фото: невідомий поранив чоловіка під Києвом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий у камуфляжі розстріляв автомобіль з родиною. В результаті поранення отримав водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

"Близько 07:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодого чоловіка, який разом з 28-річною дружиною сідав у машину. Чоловіка поранено в ногу, пошкоджено автомобіль", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює, з якої зброї стріляв зловмисник і всі обставини стрілянини.

Зазначимо, згідно з опублікованим відео, в автомобілі була ще й дитина.

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