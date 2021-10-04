ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Под Киевом конфликт из-за такси перерос в стрельбу: ранен один человек

Новина українською →
Бровары, Понедельник 04 октября 2021 17:07
Под Киевом конфликт из-за такси перерос в стрельбу: ранен один человек Фото: в Броварах произошла стрельба из-за такси, есть раненый (kv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Броварах (Киевская область) между мужчинами произошел конфликт из-за такси, который перерос в стрельбу. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, оба мужчины были пьяны и одновременно вызвали такси. После того как автомобиль приехал, они стали выяснять, кто первый поедет. Затем началась драка, во время которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, а затем случайно ранил своего оппонента в грудь.

После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался - его жизни ничего не угрожает.

Полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. Он задержан. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Фото: в Броварах произошла стрельба из-за такси, есть раненый (kv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Бровары
NEWS
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров