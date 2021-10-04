Під Києвом конфлікт через таксі переріс у стрілянину: поранено одну людину

У Броварах (Київська область) між чоловіками стався конфлікт через таксі, який переріс у стрілянину. Порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області .

За даними правоохоронців, обидва чоловіки були п'яні і одночасно викликали таксі. Після того як автомобіль приїхав, вони стали з'ясовувати, хто перший поїде. Потім почалася бійка, під час якої один з них дістав травматичний пістолет і вистрілив у повітря, а потім випадково поранив свого опонента в груди.

Після цього стріляв сів у таксі і поїхав. Прибулі на місце медики надали 32-річному потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився - його життю нічого не загрожує.

Поліція встановила особу того, хто стріляв. Ним виявився 47-річний житель Броварів. Він затриманий. За місцем його проживання виявлено травматичну зброю.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Фото: у Броварах сталася стрілянина через таксі, є поранений (kv.npu.gov.ua)