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Под Киевом горит пятиэтажка

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Вышгород, Понедельник 03 января 2022 11:27
Под Киевом горит пятиэтажка Фото: под Киевом горит пятиэтажка (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В г. Вышгород (Киевская область) вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше 5-ти этажного жилого дома в г. Вышгород на вул. Спасской", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, по прибытию было установлено, что горит мансардный этаж 5-ти этажного жилого дома на площади 800 кв. м.

"Спасателями спасены 2 человека, остальные жители покинули здание самостоятельно.В 10:10 пожар локализован", - рассказывают в ГСЧС.

Сейчас на тушении пожара задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава. Ликвидация продолжается.

Фото: под Киевом горит пятиэтажка (kv.dsns.gov.ua)

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Вышгород Пожар
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