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Під Києвом палає п'ятиповерхівка

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Вишгород, Понеділок 03 січня 2022 11:27
Під Києвом палає п'ятиповерхівка Фото: під Києвом палає п'ятиповерхівка (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У м. Вишгород (Київська область) спалахнула пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Врятовано двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 7:12 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання на даху 5-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород на вул. Спаській", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, по прибуттю було встановлено, що горить мансардний поверх 5-ти поверхового житлового будинку на площі 800 кв.м.

"Рятувальниками врятовано 2 особи, інші жителі покинули будівлю самостійно.О 10:10 пожежу локалізовано", - розповідають в ДСНС.

Наразі на гасінні пожежі задіяно 11 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. Ліквідація триває.

Фото: під Києвом палає п'ятиповерхівка (kv.dsns.gov.ua)

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Вышгород Пожежа
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