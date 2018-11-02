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Под Киевом девушка на ходу выпала из маршрутки

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 16:42
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму

В Ирпене (Киевская область) 15-летняя девушка на ходу выпала из маршрутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, происшествие произошло по ул. Садовой - водитель переполненной маршрутки повернул налево на перекрестке и в этот момент внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего пассажирка выпала на дорогу. На данный момент пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом девушка на ходу выпала из маршрутки

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре и Киеве в результате конфликта в маршрутке мужчина выпал из салона и погиб.

Также сообщалось, что в сентябре текущего года в Киеве на проспекте Мира в маршрутке мужчина с ножом напал на пассажира, пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной.

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