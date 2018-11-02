Під Києвом дівчина на ходу випала з маршрутки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікарі діагностували у дівчини закриту черепно-мозкову травму

В Ірпіні (Київська область) 15-річна дівчина на ходу випала з маршрутки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, подія сталася по вул. Садовій - водій переповненої маршрутки повернув ліворуч на перехресті і в цей момент раптово відчинилися двері автобусу, в результаті чого пасажирка випала на дорогу. Наразі постраждалу госпіталізували, лікарі діагностували у дівчини закриту черепно-мозкову травму.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні і Києві внаслідок конфлікту в маршрутці чоловік випав із салону та загинув.

Також повідомлялося, що вересні поточного року у Києві на проспекті Миру в маршрутці чоловік з ножем напав на пасажира, постраждалого госпіталізували з колото-різаною раною.