"Киевоблгаз" подал кассационную жалобу на решение суда по делу Броварского алюминиевого завода

Владельцы предприятия занизили фактические объемы потребления газа почти в 9 раз

ПАО "Киевоблгаз" продолжит отстаивать свою правоту в деле с ООО "Инвестиции Третьего тысячелетия" (Броварской алюминиевый завод) в судебном порядке. Компания падала кассационную жалобу в Верховный Суд Украины на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

В конце 2017 работники ПАО "Киевоблгаз" выявили нарушения в настройке программного обеспечения узла учета газа предприятия ООО "Инвестиции Третьего тысячелетия" (Броварской алюминиевый завод). По результатам проведенной экспертизы было установлено факт вмешательства в измерительное устройство.

Владельцы предприятия занизили фактические объемы потребления газа почти в 9 раз. К такому выводу пришла уполномоченная комиссия, в составе которой вошли представители завода производителя узла учета газа, Госстандарта и самого потребителя.

По расчетам согласно Кодексу газораспределительных систем должностные лица завода совершили преступление почти на 48 миллионов гривен. Правильность расчетов размера штрафных санкций было подтверждено также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Кроме этого, ПАО "Киевоблгаз", соблюдая законодательство Украины, уже уплатило в государственный бюджет налог на начисленные штрафные санкции в размере около 8 миллионов гривен.

Однако ООО "Инвестиции Третьего тысячелетия" выбрал тактику легализации совершенного правонарушения через судебные решения. В частности, обратилось в суд с иском о признании неправомерными действий ПАО "Киевоблгаз" относительно доначисления объемов газа. Судами первой и второй инстанции иск завода было удовлетворено, поэтому компания подала кассационную жалобу в Верховный Суд Украины, чтобы отстоять свою правовую позицию и не позволить недобросовестному потребителю безнаказанно заниматься кражами государственного газа.