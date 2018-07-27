"Київоблгаз" подав касаційну скаргу на рішення суду по справі Броварського алюмінієвого заводу

Власники підприємства занизили фактичні обсяги споживання газу майже в 9 разів

ПАТ "Київоблгаз" продовжить відстоювати свою правоту в справі з ТОВ "Інвестиції Третього тисячоліття" (Броварський алюмінієвий завод) в судовому порядку. Компанія подала касаційну скаргу до Верховного Суду України на рішення Київського апеляційного господарського суду. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

В кінці 2017 працівники ПАТ "Київоблгаз" виявили порушення у налаштуванні програмного забезпечення вузла обліку газу підприємства ТОВ "Інвестиції Третього тисячоліття" (Броварський алюмінієвий завод). За результатами проведеної експертизи було встановлено факт втручання у вимірювальний пристрій.

Власники підприємства занизили фактичні обсяги споживання газу майже в 9 разів. До такого висновку прийшла уповноважена комісія, у складі якої увійшли представники заводу виробника вузла обліку газу, Держстандарту і самого споживача.

За розрахунками згідно з Кодексом газорозподільних систем посадові особи заводу вчинили злочин майже на 48 мільйонів гривень. Правильність розрахунків розміру штрафних санкцій було підтверджено також Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Крім цього, ПАТ "Київоблгаз", дотримуючись законодавства України, вже сплатило до державного бюджету податок на нараховані штрафні санкції в розмірі близько 8 мільйонів гривень.

Однак ТОВ "Інвестиції Третього тисячоліття" вибрав тактику легалізації вчиненого правопорушення через судові рішення. Зокрема, звернулося в суд з позовом про визнання неправомірними дій ПАТ "Київоблгаз" щодо донарахування обсягів газу. Судами першої та другої інстанції позов заводу було задоволено, тому компанія подала касаційну скаргу у Верховний Суд України, щоб відстояти свою правову позицію та не дозволити недобросовісного споживача безкарно займатися крадіжками державного газу.