В Києво-Могилянській академії розповіли про партнерство з криптобіржею WhiteBIT

За його словами, гарним прикладом такої успішної співпраці класичної освіти та бізнесу є партнерство університету "Києво-Могилянська академія" з однією з найбільших криптовалютних бірж в Європі WhiteBIT .

Партнери підписали меморандум про співпрацю, в межах якого вже восени цього року запуститься перша в Україні та Східній Європі магістерська сертифікатна програма "Блокчейн-технології".

Києво-Могилянська академія була першою в Україні, хто запропонував бакалаврам вибіркові предмети "Криптономіка" та "Основи технології блокчейн та криптовалют" ще у 2017 році.

"Ще з 2015 року ми проводимо круглі столи та обговорюємо тему цифрових активів і децентралізації. Бо, без сумніву, блокчейн і DeFi (децентралізовані фінанси) - те, що рухає інформаційні технології сьогодні. Тож у нас виникла ідея - створити комплексну програму з вивчення блокчейн-технологій, яка б точно закрила потребу студентів у актуальній інформації. Я задумався над тим, кого можна було б залучити до такого об’ємного процесу. Я не раз чув про WhiteBIT та знаю, що компанія є однією з кращих у своїй ніші. Почав шукати більше інформації та через декілька Google-посилань уже був упевнений, що треба з ними зв’язуватися. Пройшло не так багато часу з того вечора - й ось ми партнери", - зазначив Андрій Калінін.

У рамках магістерської сертифікатної програми "Блокчейн-технології" викладачі університету та гостьові лектори-професіонали ринку криптовалют будуть навчати студентів розробці смартконтрактів, інструментам регуляції криптовалют на ринку та криптографії в децентралізованих системах.

Нещодавно в Києві пройшла тестова конференція перед однією з головних в Україні криптовалютних подій - ETHKyiv . Серед спікерів були присутні засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов та керівник сертифікатної магістерської програми "Блокчейн-технології" Кирило Гороховський.

"Ми вловили тенденцію розвитку технологій та зрозуміли, що блокчейн - майбутнє, тож зараз багато наших випускників працюють в ІТ-компаніях, що займаються блокчейн-розробкою. І сьогодні, перша в Східній Європі магістерська сертифікатна програма "Блокчейн-технології", яку ми розробили разом із нашим партнером WhiteBIT, доводить правильність обраного шляху. Майбутні випускники отримають знання з криптографії, розроблення смартконтрактів та комплаєнсу, що допоможе галузі розвинутися до абсолютно нового, ще якіснішого рівня", - розповів Кирило Гороховський на блокчейн фестивалі.

"У блокчейн-індустрії є великий дефіцит кадрів розробників. Сьогодні дуже мало освітніх програм та курсів із підвищення кваліфікації. А все те, що зараз відбувається у регуляторному полі, це передвісники того, що ми наближаємось до масової інтеграції блокчейну і криптовалют у всім звичні нам сфери. Тому першочергово буде стояти питання кадрового дефіциту і компанії будуть жадібно набирати людей, щоб не випасти з конкурентної боротьби. Саме тому наш спільний освітній проєкт із Києво-Могилянською академією є актуальним і важливим кроком для зрощення майбутніх спеціалістів у блокчейн-індустрії, що дозволить Україні зайняти провідну позицію у цій сфері майбутнього на глобальному рівні", - додав СЕО WhiteBIT Володимир Носов.