ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киевляне призвали остановить строительство "Подол Град Винтаж", назвав его незаконным

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 19:11
Киевляне призвали остановить строительство "Подол Град Винтаж", назвав его незаконным
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Жители Подола требуют от власти вмешаться в ситуацию

Жители исторического Подола и Воздвиженки требуют от органов госвласти вмешаться в ситуацию и прекратить строительство на Вознесенском спуске, которое возобновилось с середины ноября этого года. Об этом шла речь на встрече активистов с народными депутатами в Верховной раде, передает РБК-Украина.

Инициативная группа называет строительство незаконным и уже обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, мэру Киева Виталию Кличко, генеральному прокурору Руслану Рябошапке и парламентариям.

Актив Подолу захищає інтереси району у парламенті

Сьогодні біля Верховної Ради трапилось багато лихого. Але всередині парламенту для громади Воздвиженки і Подолу, вибачте за пафос, засяяло світло надії. Наша активістка Tatiana Maksymenko ознайомила депутатів з тими жахами, які переживають воздвиженці. А саме: Замість шкільної інфраструктури на Вознесенському узвозі будують 14-поверхове одоробло Поки ми боролись за правду в судах, горе-забудовник облаштував бетонний мур і стахановським темпом зводить 2-й поверх (про сумну долю Подільського фруктового саду помовчимо) Звернулись до Кличко - мер з проханням допомогти нам відстояти зелений Поділ; до Генерального прокурора Rouslan Riaboshapka - перевірити законність будівництва; до Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України з вимогою втрутитись у ганебний дерибан київських схилів та до Президента Володимир Зеленський - взяти на себе відповідальність у цій ситуації. Віримо у небайдужість кожного, до кого звернулись!

Опубліковано Наша Воздвиженка Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Подоляне просят, власти помочь остановить строительство 14-этажного здания ЖК Подол Гранд Винтаж (Подол Град Vintage). Активисты отмечают, что здание строят без разрешительных документов и на фоне судебных процессов, которые запрещают любые строительно-монтажные работы.

Кроме того, строительство уничтожает инфраструктуру местной школы, готовой к приему детей с весны, и Подольский фруктовый сад, утверждают активисты. Новый ЖК с высокой вероятностью станет причиной новых оползней земель со склона под Львовской площадью - это прямая угроза местным жителям. Также возведение еще одного здания приведет к транспортному коллапсу в районе верхнего Подола и Воздвиженки, считают активисты.

Местные жители уже объявили бессрочную акцию протеста и намерены всячески бороться против строительства очередного ЖК.

Вступил в силу закон о Единой е-системе в сфере строительства Суд постановил снести четыре этажа "Дома-монстра" на Подоле
Новости Украины Подолстроительствозастройка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь