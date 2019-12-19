Кияни закликали зупинити будівництво "Поділ Град Вінтаж", назвавши його незаконним

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Жителі Подолу вимагають від влади втрутитися в ситуацію

Мешканці історичного Подолу і Воздвиженки вимагають від органів держвлади втрутитися у ситуацію і припинити будівництво на Вознесенському узвозі, яке відновилося з середини листопада цього року. Про це йшла мова на зустрічі активістів з народними депутатами у Верховній раді, передає РБК-Україна.

Ініціативна група називає будівництво незаконним і вже звернулася до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, мера Києва Віталія Кличка, генерального прокурора Руслана Рябошапки і парламентарів.

Актив Подолу захищає інтереси району у парламенті Сьогодні біля Верховної Ради трапилось багато лихого. Але всередині парламенту для громади Воздвиженки і Подолу, вибачте за пафос, засяяло світло надії. Наша активістка Tatiana Maksymenko ознайомила депутатів з тімі жахами, які переживають воздвиженці. А саме: Замість шкільної інфраструктури на Вознесенському узвозі будують 14-поверхове одоробло Поки ми боролися за правду в судах, горе-забудовник облаштував бетонний мур і стахановським темпом зводить 2-й поверх (про сумну долю Подільського фруктового саду помовчимо) Звернулись до Кличка - заходів з проханням допомогти нам відстояти зелений Поділ; до Генерального прокурора Rouslan Riaboshapka - перевірити законність будівництва; до Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України з вимогою втрутитись у ганебний дерибан київських схилів та до Президента Володимир Зеленський - взяти на себе відповідальність у цій ситуації Віримо у небайдужість кожного, до кого звернулись! Опубліковано Наша Воздвиженка Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Подоляни просять владу допомогти зупинити будівництво 14-поверхового будинку ЖК Поділ Гранд Вінтаж (Поділ Град Vintage). Активісти зазначають, що будівля будують без дозвільних документів і на тлі судових процесів, які забороняють будь-які будівельно-монтажні роботи.

Крім того, будівництво знищує інфраструктуру місцевої школи, готової до прийому дітей з весни, і Подільський фруктовий сад, стверджують активісти. Новий ЖК з високою ймовірністю стане причиною нових зсувів земель зі схилу під Львівською площею - це пряма загроза місцевим жителям. Також зведення ще однієї будівлі призведе до транспортного колапсу в районі верхнього Подолу і Воздвиженки, вважають активісти.

Місцеві жителі вже оголосили безстрокову акцію протесту та мають намір всіляко боротися проти будівництва чергового ЖК.