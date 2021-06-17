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У киевлян забрали в госбюджет почти 14 млрд грн, на них можно было построить 10 больниц, - Странников

Автор: РБК-Украина

На 20% НДФЛ, которые власть дополнительно забирает у киевлян в государственный бюджет, можно было построить десятки объектов инфраструктуры.

Об этом заявил депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Андрей Странников.

"Со всех городов изымают 40% собранного налога на доходы физических лиц. Зато у киевлян центр забирает 60%. В 2020 году у киевлян власть забрала 13, 8 млрд грн. Для Киева это ощутимая цифра. Для наглядности: это 28 новых школ или 10 больниц, или 5 станций метро, ​​или 35 детских садов", - рассказал Странников.

Он отметил, что в условиях меньших бюджетных возможностей Киев имеет больше расходов, чем другие города.

"А кроме обычных расходов из бюджета Киева нужно еще находить средства на выполнение столичных функций - обеспечение деятельности Кабмина, Верховной Рады, Президента и других органов центральной власти. Более того, в столице проживает более 200 000 переселенцев, которым тоже нужно помогать. Все расходы, связанные с тем, что город является транзитным узлом, тоже ложатся на городской бюджет. И при этом у нас изымают плюс 20% к 40% существующим. То есть вся экономическая политика сводится к повышению налогов и "закручиванию гаек", - подытожил странников.

Напомним, ранее по инициативе мэра Киева Виталия Кличко Киевсовет обратился к президенту, Верховной раде и правительству относительно принципов распределения НДФЛ.

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