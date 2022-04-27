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Киевлян просят не ходить на кладбища в период военного положения, - КГГА

Новина українською →
Киев, Среда 27 апреля 2022 13:54
Киевлян просят не ходить на кладбища в период военного положения, - КГГА Фото: киевлян просят не ходить на кладбища в период военного состоянии (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Горожанам напоминают, что столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ.

"Не создавайте скопления людей на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвали в КГГА.

Напомним, в этом году из-за войны в некоторых городах людей призывают воздержаться от посещения могил.

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