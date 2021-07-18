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Киевлян предупредили о еще одной грозе с градом и шквальным ветром

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Украина, Воскресенье 18 июля 2021 14:31
Киевлян предупредили о еще одной грозе с градом и шквальным ветром Фото: киевлян предупредили о еще одной грозе с градом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве в воскресенье, 18 июля, ожидаются гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По прогнозу Укргидрометцентра, опасные явления продлятся до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Это уже вторая гроза в Киеве подряд.

Напомним, в субботу, 17 июля на столичный регион обрушилась гроза. Дождь затопил улицы Киева, а шквальный ветер ломал деревья и сносил легкие конструкции.

Кроме того, в результате падения деревьев в с. Гавриловна и с. Сухолучье Вышгородского района Киевской области погибло 2 человека и 1 человек госпитализирован. Трагедия произошла около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра).

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