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Киян попередили про ще одну грозу з градом та шквальним вітром

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Україна, Неділя 18 липня 2021 14:31
Киян попередили про ще одну грозу з градом та шквальним вітром Фото: киян попередили про ще одну грозу з градом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві в неділю, 18 липня, очікуються гроза, град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). За прогнозом Укргідрометцентр, небезпечні явища триватимуть до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Це вже друга гроза в Києві поспіль.

Нагадаємо, в суботу, 17 липня на столичний регіон обрушилася гроза. Дощ затопив вулиці Києва, а шквальний вітер ламав дерева і зносив легкі конструкції.

Крім того, внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівна та с. Сухолуччя Вишгородського району Київської області загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано. Трагедія сталася близько 16 години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру).

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