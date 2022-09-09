Киевлян поссорил музейный вопрос. Или что не так с "домом" Булгакова

Киев. Булгаков. Музей. Украинофобия. Историческая справедливость. Вот ключевые слова довольно шумного скандала, накрывшего медиапространство в последние недели.

"Спілка письменників України" выступила с требованием упразднить столичный музей писателя Михаила Булгакова на легендарном Андреевском спуске. Мотивация: "Булгаков воспевал и возвеличил не только царизм и монархию, но и бесчеловечную жестокость, присущую русским и являющуюся основной чертой русской нации".

На месте музея Булгакова Союз писателей предлагает учредить музей украинского композитора Александра Кошица, жившего по тому же адресу до 1906 года. В ответ директор музея Булгакова Людмила Губианури иронически удивилась, почему это "Союз писателей Украины" не потребовал отнять у Булгакова партийный билет, что они вроде как делали очень часто в своей истории с неугодными еще в советский период.

Союз писателей обвинил коллектив булгаковского музея едва ли не в коллаборационизме, в ответ же музей обвинил Союз в совковости (как бы это не тавтологически звучало) и фарисействе.

И никто бы этого не заметил, если бы столь благодатную в своей хайпообразуемости тему не подхватило блогерское сообщество и все те, кого принято называть "лидеры мнений".

Для РБК-Украина ситуацию прокомментировали украинский историк, глава экспертной топонимической комиссии Киева Александр Алферов и упомянутая выше директор музея Булгакова Людмила Губианури.

"Музей – это не мавзолей, а просветительское учреждение"

Алферов отмечает, что Булгаков – имперский писатель. Киев, конечно, оказал на него невероятное влияние – ландшафтом, легендами, атмосферой. Но, по словам историка, для Булгакова, как и каждого имперца, Киев – это "его город, заселенный не его народом". Поэтому в булгаковских произведениях Украина – квазигосударство, с недоразвитым языком и таким же народом.

"Что касается конфликта вокруг музея, то важно понимать, музей – это не просто мемориализация кого-то, это не пирамида Хеопса или Мавзолей. Музей должен выполнять просветительскую функцию и быть интересным", – говорит Алферов.

Дом на Андреевском спуске, где расположен музей Булгакова (Фото: facebook.com/Наталья Китайгородская)

По мнению эксперта, идеальным вариантом разрешения конфликта было бы предложение обществу новой концепции пространства на Андреевском спуске, 13А.

"Скажем, он мог стать сосредоточением истории Киева 1918 года, или же киевской мистики. Но делать это нужно грамотно, потому что давно Булгаков настолько "въелся" в само здание, что попытки деликатной, косметической реорганизации помещения не помогут", – говорит Алферов.

И все же, по мнению историка, главное понять, что Булгаков, как и многие другие подобные деятели, были порталами входа в Украину оккупантов. Но сегодня нужно взять паузу.

"Нужен антракт. Поместить до окончания войны деятелей российской культуры в карантин. А после победы, ведь это скоро, мы посмотрим, если они действительно часть украинской и/или мировой культуры, они вернутся и займут свое почетное место вместе с Бальзаком и Листом", – рекомендует он.

"Кампания против музея носит чисто спекулятивный характер"

В разговоре с РБК-Украина директор музея Булгакова сразу заявила, что ей не хотелось бы "играть в конспирологию" и угадывать версии того, кому выгодна атака на музей. "Тем более, что я этого не знаю", – признается Губианури, добавляя, что "вероятнее всего – это просто желание напомнить о себе тех, о ком никто никогда не помнил, я имею в виду членов Союза писателей".

По мнению директора музея, возмущение в форме хорошо и печально известного старшему поколению с советских времен "коллективного письма" не вызвало особых симпатий даже у тех, кто ненавидит Булгакова.

Также Людмила Губианури исключила вариант завуалированного рейдерского захвата здания музея, отметив, что оно принадлежит городу.

"Говорить о том, что на месте одного музея нужно открыть другой, при этом не представив никакой концепции, а просто сделав громкое заявление – это чистой воды спекуляция. Мы и так в настоящий момент открыты три дня в неделю, экспозиции свернуты на время войны, финансирование сокращено почти вдвое. Аргумент, будто бы музей Булгакова лежит бременем на плечах налогоплательщиков несостоятелен. Тем более, что музей всегда был прибыльным, и эту информацию легко проверить в муниципальных органах", - говорит она.

Союз писателей и музей Булгакова – лишь инструмент и повод?

Основной массив агрессии и обвинения как музейщиков, так и, по словам оппонентов, прикрывающей их власти обрушился даже не после самого письма Союза писателей.

Волна критики буквально обрушилась после заявления министра культуры Александра Ткаченко, который сказал, что ему "странно читать заявление союза писателей".

"Чем им помешал музей Булгакова в Киеве, я не знаю. Булгаков – киевлянин. Да, в его художественных произведениях были реплики героев относительно освободительной борьбы в начале ХХ века. Но я думаю, что музей не виноват. Точно его не стоит трогать", – заявил Ткаченко.

Фрагмент экспозиции музея (facebook.com/bulgakovmuseuminkyiv)

Слова министра на "скользкую" тему с удовольствием подхватили оппоненты власти и требующие ликвидировать музей критики Булгакова. Обвинения в сторону Ткаченко, и, как следствие, и всей нынешней политической верхушки страны заиграли новыми красками. Цитата министра культуры по Булгакову по случаю даже может быть нанесена на транспаранты новых протестов политических акций.

Под парламентским куполом существует робкое предположение, что неожиданный выпад Союза писателей должен был в конечном итоге не упразднить музей Булгакова, а всего лишь вызвать определенную реакцию власти. И он ее вызвал. Так или иначе, но ведь, действительно, ни год назад, ни три, ни восемь – одним словом, с начала российско-украинской войны музей на Андреевском спуске не оказывался в центре внимания СМИ, блогосферы и общества.

Взаимная злоба и раздражение – единственный итог

Означает ли это, что Булгакова критикуют незаслуженно? Нет. Работы писателя и в самом деле отличались заметным пренебрежением, а то и откровенной враждебностью ко всему украинскому. Стоит ли в этой ситуации защищать чиновников, не поддержавших сторону критиков музея? Тоже нет.

Но любой процесс оценивается по результату. Предполагался ли конкретный результат в виде ликвидации музея Булгакова? Вряд ли, раз авторы одиозного заявления ограничились требованием – без рационального проекта создания "музея Кошица". Тем более, что представители и муниципальной, и центральной власти сразу дали понять, что тема "не на часі".

Имеет ли тема ликвидации музея или даже его реорганизации острую социальную значимость, как это было, например, с памятниками Ленину, Ватутину и прочих персонажей советского культа (кстати, Ватутин до сих пор зачем-то стоит аккурат в историческом центре Киева)? Нет. Будем откровенны, скандал при всей своей яркости и обсуждаемости получился столь же сомнительным с точки зрения объективности и своевременности.

Фрагмент экспозиции музея (facebook.com/bulgakovmuseuminkyiv)

Единственным настоящим и неоспоримым результатом "булгаковского сандала-2022" стал очередной удар по сплоченности украинского общества. Пусть даже и в лице активистов-блогеров-пассионариев (хотя все самое важное и интересное всегда происходит с подачи активного меньшинства), но все же очередное разделение на "защитников" и "противников" произошло там, где от этого можно было бы воздержаться. Хотя бы на время войны.

Можем ошибаться, но есть такое подозрение, что постепенно возвращающим Украине ее территории на фронте украинским воинам вот прямо сейчас глубоко безразлично здание по адресу Андреевский спуск, 13А. При том, что абсолютно точно среди защитников Украины есть много как и симпатиков творчества Булгакова, так и ее противников. Или просто безразличных или незнакомых с ней людей.

Так что, как ни парадоксально может прозвучать, тема "музея Булгакова" – это не про музей и не про Булгакова. Она о целесообразности и результате. И если единственным результатом необязательного скандала стало очередное разделение украинцев, то вряд ли это то, чем стоит гордиться.