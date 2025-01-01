У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Обстріл Києва

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що через ранкову російську повітряну атаку на Київ 1 січня, було зафіксовано падіння уламків дронів у Печерському районі столиці. Сталося загоряння нежитлової будівлі.

Пізніше Кличко розповів, що у Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. Крім того, він повідомив про постраждалу жінку.

Детальніше про наслідки атаки РФ на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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