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У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку

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Київ, Вівторок 30 травня 2023 13:02
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку Фото: у Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку дронів зросла. За попередніми даними, поранення отримали 11 осіб, частина з них госпіталізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

За його словами, внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали 11 осіб. З них 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, ще 5 госпіталізували. Наразі у лікарнях перебувають троє осіб.

Крім того, через російську атаку є жертва. Внаслідок інциденту загинула 33-річна жінка. За словами мера, вона вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони.

Кличко додав, що з пошкодженої багатоповерхівки, куди впали уламки дрона, евакуювали 20 мешканців. Наразі комісія оглядає пошкодження.

При цьому у коментарі виданню "Радіо Свобода" мер Києва повідомив про 12 травмованих.

Нічна атака на Київ

В ніч на 30 травня Росія випустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 безпілотників. Майже всі дрони збили у районі столиці та у небі над Києвом.

Проте уламки збитих російських дронів упали у різних районах столиці. Зокрема, уламки впали на дах багатоповерхівки у Голосіївському районі Києва. Внаслідок атаки пошкоджено два поверхи, а влада повідомила про загиблого.

Раніше поліція заявляла, що у Києві через нічну атаку постраждали 9 осіб, також отримали поранення четверо жителів Київської області.

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