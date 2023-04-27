У Києві знову піднімається рівень води: чи варто хвилюватися

У Києві станом на сьогодні спостерігається зростання рівня води. Воно пов'язане з роботою Київської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу гідрологічних прогнозів "Укргідрометцентру" ДСНС Іллі Перевозчикова на брифінгу .

"Що стосується Києва, то ми на сьогодні фіксуємо зростання рівня води. Але це викликано технологічною роботою Київської ГЕС, тому киянам та жителям столиці, а також Київській області не варто нервувати з цього приводу", - наголосив Перевозчиков.

Він також зазначив, що пік весняної повені на Дніпрі вище за Київ пройшов 17 квітня, тому зараз на ділянках природного стоку річки спостерігається стабільний спад.