ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві знову піднімається рівень води: чи варто хвилюватися

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 квітня 2023 20:56
У Києві знову піднімається рівень води: чи варто хвилюватися Фото: у Києві знову піднімається рівень води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві станом на сьогодні спостерігається зростання рівня води. Воно пов'язане з роботою Київської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу гідрологічних прогнозів "Укргідрометцентру" ДСНС Іллі Перевозчикова на брифінгу.

"Що стосується Києва, то ми на сьогодні фіксуємо зростання рівня води. Але це викликано технологічною роботою Київської ГЕС, тому киянам та жителям столиці, а також Київській області не варто нервувати з цього приводу", - наголосив Перевозчиков.

Він також зазначив, що пік весняної повені на Дніпрі вище за Київ пройшов 17 квітня, тому зараз на ділянках природного стоку річки спостерігається стабільний спад.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту "Метро" вчора, 26 квітня, піднявся на 9 сантиметрів до 9 309 см.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Днипро ДСНС
NEWS
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна