У Києві знову оголосили повітряну тривогу
В ніч на 26 жовтня у Києві знову оголосили повітряну тривогу.
Причиною сигналу вкотре стали безпілотники росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА)
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:29.
Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що тривогу оголошено через безпілотники росіян, які представляють загрозу місту.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 03:33.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що групи "Шахедів" спостерігаються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Військові уточнили, що БпЛА ворога рухаються в західному напрямку. Крім того, українців закликали перебувати в укриттях.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:38 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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