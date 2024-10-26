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В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Суббота 26 октября 2024 03:38
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В Киеве снова объявили воздушную тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 октября в Киеве снова объявили воздушную тревогу.
Причиной сигнала стали беспилотники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:29.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что тревога объявлена из-за беспилотников россиян, представляющих угрозу городу.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - говорится в сообщении в 03:33.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что группы "Шахедов" наблюдаются в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Военные уточнили, что БпЛА врага движутся в западном направлении. Кроме того, украинцев призвали находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

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