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У Києві знову оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики

Київ, Субота 25 листопада 2023 14:47
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У Києві знову оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики Фото: у Києві повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу знову оголосили у Києві у суботу, 25 листопада. Є загроза ударів балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у столиці та Київській області оголосили о 14:39. Військові закликають жителів перейти в укриття та бомбосховища.

"Київська область - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики

Атака на Київ

Сьогодні Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення Росії. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 "шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. Також через атаку у Києві та області були відключення світла.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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