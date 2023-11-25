У Києві знову оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики

Повітряну тривогу знову оголосили у Києві у суботу, 25 листопада. Є загроза ударів балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у столиці та Київській області оголосили о 14:39. Військові закликають жителів перейти в укриття та бомбосховища.

"Київська область - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Атака на Київ

Сьогодні Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення Росії. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 "шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. Також через атаку у Києві та області були відключення світла.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.