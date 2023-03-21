У Києві знову фіксують забруднене повітря: містянам дали поради

"Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до нормалізації ситуації рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.

В КМДА додають, що слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, що вчора, 20 березня зранку в столиці також фіксували високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній на правому. Втім, ситуація нормалізувалася десь після обіду.

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