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У Києві знову діють обмеження руху для вантажівок через спеку

Середа 17 липня 2024 10:49
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У Києві знову діють обмеження руху для вантажівок через спеку Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 17 липня, на території Києва введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурі повітря понад +28 градусів. Заборона поширюється на транспортні засоби з фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водії можуть перечекати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Погода в Україні 17 липня

17 липня в Україні збережеться надзвичайна спека, але з четверга очікується зниження температури. Прохолодніше буде тільки в західних областях, де температура сягатиме від +30 до +34 градусів.

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Обмеження руху Київ
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