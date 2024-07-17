У Києві знову діють обмеження руху для вантажівок через спеку
Сьогодні, 17 липня, на території Києва введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.
Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурі повітря понад +28 градусів. Заборона поширюється на транспортні засоби з фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Водії можуть перечекати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Погода в Україні 17 липня
17 липня в Україні збережеться надзвичайна спека, але з четверга очікується зниження температури. Прохолодніше буде тільки в західних областях, де температура сягатиме від +30 до +34 градусів.
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