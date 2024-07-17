В Киеве снова действуют ограничения движения для грузовиков из-за жары
Сегодня, 17 июля, на территории Киева введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.
Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температуре воздуха свыше +28 градусов. Запрет распространяется на транспортные средства с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Водители могут переждать жару на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Погода в Украине 17 июля
17 июля в Украине сохранится чрезвычайная жара, но с четверга ожидается понижение температуры. Прохладнее будет только в западных областях, где температура будет от +30 до +34 градусов.
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