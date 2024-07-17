В Киеве снова действуют ограничения движения для грузовиков из-за жары

Сегодня, 17 июля, на территории Киева введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температуре воздуха свыше +28 градусов. Запрет распространяется на транспортные средства с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водители могут переждать жару на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.