У Києві знімуть найбільший прапор України: у чому причина

Що варто знати про найбільший прапор України

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

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