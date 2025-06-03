У Києві знімуть головний прапор України: що сталося
Сьогодні, 3 червня, у Києві знімуть головний державний прапор України. Це пов’язано із технічним обслуговуванням флагштока.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КО "Київзеленбуд".
Йдеться про прапор, який встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Причина - технічне обслуговування флагштока.
На флагштоку встановлюватимуть додаткові канати для фіксації прапора. Завершити роботи планують уже завтра, 4 червня.
Зазначимо, флагшток, на якому майорить найбільший прапор країни, розташований на Печерських пагорбах. Його висота - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища - 16 на 24 метри.
Раніше РБК-Україна розповідало про історію українського прапора - від першої появи у Львові в 1848 році до сучасності. Також ми пояснювали, чому стяг має синьо-жовті кольори, як його забороняли в СРСР, і яке значення він набув під час війни з Росією - як символ боротьби, стійкості та національної єдності.
Також ми писали про 30 маловідомих фактів про український стяг. Зокрема про історію походження синьо-жовтих кольорів, символізм, рекорди, курйози, заборони в СРСР та гучні акції, пов’язані з прапором у XX-XXI століттях.
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