В Киеве снимут главный флаг Украины: что произошло

Сегодня, 3 июня, в Киеве снимут главный государственный флаг Украины. Это связано с техническим обслуживанием флагштока.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КО "Киевзеленстрой".

Отметим, флагшток, на котором развевается самый большой флаг страны, расположен на Печерских холмах. Его высота - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища - 16 на 24 метра.

На флагштоке будут устанавливать дополнительные канаты для фиксации флага. Завершить работы планируют уже завтра, 4 июня.

Речь идет о флаге, который установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Причина - техническое обслуживание флагштока.

Ранее РБК-Украина рассказывало об истории украинского флага - от первого появления во Львове в 1848 году до современности. Также мы объясняли, почему флаг имеет сине-желтые цвета, как его запрещали в СССР, и какое значение он приобрел во время войны с Россией - как символ борьбы, стойкости и национального единства.

Также мы писали о 30 малоизвестных фактах об украинском флаге. В частности об истории происхождения сине-желтых цветов, символизм, рекорды, курьезы, запреты в СССР и громкие акции, связанные с флагом в XX-XXI веках.

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