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У Києві змінили роботу метро через тривогу

Фото: Метро в Києві змінило роботу через тривогу (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Києві, під час повітряної тривоги, обмежили рух метро. Низка станцій працює в режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За словами адміністрації, рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", зеленою - від станції "Сирець" до станції "Звіринецька"

Водночас станції "Арсенальна", "Хрещатик" та "Видубичі" працюють в режимі укриття.

"Про зміни в роботі метрополітену також інформують на станціях. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", - додали в КМДА.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із запуском російських ракет.

Варто також зауважити, що сьогодні окупанти вже намагалися атакувати Україну за допомогою двох ракет "Калібр", але їх збили наші захисники.

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