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У Києві змінили назву двох станцій метро

Фото: метро Києва (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Депутати Київради, у четвер, 18 травня, прийняли рішення щодо перейменування двох чинних станцій метрополітену. Окрім цього було перейменовано одну проєктну зупинку метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Відтепер станція метро "Дружби народів" буде називатись "Звіринецькою" - на честь історичної назви місцевості, відомої з часів Київської Русі. А станція "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв".

Окрім цього було перейменовано одну з майбутніх зупинок метро, які будуються на Виноградарі. Відтепер станція метро "Проспект Правди" матиме назву "Варшавська". Таку назву вона отримала в честь польської столиці Варшави - міста-побратима Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Київський метрополітен з понеділка, 15 травня, зменшить інтервали між потягами, а також відкриє додаткові виходи на деяких станціях.

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