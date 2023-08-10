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У Києві збудують окремі бомбосховища для шкіл: коли планують завершити роботи

Фото: у Києві збудують окремі бомбосховища для шкіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві збираються збудувати окремі підземні укриття на території декількох шкіл. Роботи планують завершити до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Влада столиці запускає пілотний проєкт з будівництва бомбосховищ відразу на території навчальних закладів. Спочатку укриття з'являються у декількох школах Києва.

"Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року", - йдеться у повідомленні.

У КМВА пояснюють, якщо у школі чи іншому закладі немає власного укриття, то укладаються угоди з сусідніми об'єктами, які мають сховища.

Загадом укриттями у Києві вже забезпечено:

  • 83% дитячих садків;
  • 91%﻿ шкіл;
  • 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
  • 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.

"Форми та формати навчання будуть обрані за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях", - зазначають чиновники.

Як будуть працювати школи в умовах війни

Варто зазначити, що у Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно. Мова йде про регіони, які знаходяться у відносному тилу.

При цьому новий міністр освіти наголосив, що хоче, аби з 1 вересня більшість школярів та студентів повернулися за парти.

Більш детально про те, як у регіонах готуються до нового навчального року - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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