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У Києві затримали жінку, яка ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень

Фото: у Києві затримали жінку, яка ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві викрили жінку, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами родичів військовополоненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, уродженка Чернігівської області, яка нібито займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду допомогти встановити місцезнаходження військовополоненого чоловіка. При цьому вона представилась співробітницею Міністерства оборони України.

Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні його до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.

Потерпіла упродовж травня-червня 2023 року шість разів передала підозрюваній гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього вона перестала виходити на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.

В ході слідства з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку. Її засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі вирок суду не набрав законної сили.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області поліцейські викрили групу зловмисників з чотирьох осіб. Шахраї ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ.

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